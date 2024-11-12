Пару из Свердловской области будут судить за убийство

В Свердловской области будут судить пару рецидивистов, которых обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

В ноябре прошлого года пара уже имевших проблемы с законом мужчины и женщины выпивала со знакомым. Во время застолья их приятель оскорбил присутствующую даму, и кавалер бросился на ее защиту.

Он до смерти избил обидчика руками, ногами и металлическим прутом. После обнаружения тела возбудили уголовное дело и нашли подозреваемых. Скоро состоится суд, обоим фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.