Пару из Свердловской области будут судить за убийство
В Свердловской области будут судить пару рецидивистов, которых обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
В ноябре прошлого года пара уже имевших проблемы с законом мужчины и женщины выпивала со знакомым. Во время застолья их приятель оскорбил присутствующую даму, и кавалер бросился на ее защиту.
Он до смерти избил обидчика руками, ногами и металлическим прутом. После обнаружения тела возбудили уголовное дело и нашли подозреваемых. Скоро состоится суд, обоим фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.
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