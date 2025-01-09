Основателю ChronoPay запросили 12 лет по делу о мошенничестве

Прокурор запросила 12 лет колонии и штраф в 2,5 миллиона рублей для основателя платежной системы ChronoPay Петра Врублевского по делу о мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кроме него на скамье подсудимых находятся сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, а также директор ООО «Вангуд» Надежда Акимова.

По данным следствия, они искали в интернете людей, которым предлагали денежное вознаграждение за участие в опросах и прогнозирование курса валют и акций, но перед этим нужно было зарегистрироваться на платной интернет-площадке. Собранные деньги шли на счета подставной фирмы. Общий ущерб оценивают в 536 тысяч рублей.

Ранее в полиции предупредили о схемах мошенничества, связанных с оплатой счетов за услуги ЖКХ или записью к врачу. Вместо нужных ссылок мошенники присылают фишинговые и через них крадут данные и деньги.