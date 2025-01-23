Ослепшая после блефаропластики жена раввина потребовала от врача более 27 млн рублей

Жена президента Федерации еврейских общин Александра Бороды, ослепшая после блефаропластики, потребовала от хирурга многомиллионную компенсацию. Об этом 360.ru сообщил адвокат пострадавшей Андрей Алешкин.

По его словам, фабула обвинения строится на том, что врач провела операцию, в результате которой пациентка лишилась зрения.

«Все сопутствующие расходы, <… > это транспортные расходы, на лечение, подлежат возмещению», — добавил адвокат.

Он озвучил сумму, которую пострадавшая потребовала от врача.

«Это 27 миллионов рублей. Сумма складывается из двух ипостасей. Первая ипостась связана с тем, что 15 миллионов рублей — это моральный вред. Остальные деньги — это подтвержденные затраты», — объяснил юрист.

Жена Александра Бороды обратилась в столичную клинику для проведения операции по подтяжке век. После процедуры у пострадавшей диагностировали атрофию зрительного нерва и помутнение роговицы.