Организатора кражи 3000 уличных фонарей осудили в Кузбассе

Бывший руководитель муниципального учреждения в Березовском предстал перед судом за хищение 3000 осветительных приборов. Эти устройства он планировал сдать на металлолом. Об этом сайту «Сибдепо» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным полиции, в ноябре 2021 года представители местной организации обратились в правоохранительные органы после исчезновения демонтированных светильников с территории гаража. Материальный ущерб превысил 2,3 миллиона рублей.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый, зная о наличии данных приборов, договорился с сотрудником организации об их разборе. После этого он организовал вывоз фонарей в Кемерово, где сдал их в пункты приема металла.

В результате фигуранта дела приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также по решению суда мужчину обязали возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб.