Организатор «языковых патрулей» Орозбеков стал фигурантом дела в Киргизии

В Киргизии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении инициатора так называемых языковых патрулей Айтилека Орозбекова. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Соответствующее движение известно своими действиями против использования русского языка в стране. Активист попал под статью после провокационных роликов. Он снимал видео в общественных местах, где принуждал людей отказываться от общения на русском.

Это не первый случай, когда Орозбеков оказывается в поле зрения правоохранительных органов. В 2024 году он уже был наказан за призывы к насильственному захвату власти.