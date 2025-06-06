Организатор «языковых патрулей» Орозбеков стал фигурантом дела в Киргизии

В Киргизии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении инициатора так называемых языковых патрулей Айтилека Орозбекова. Об этом сообщили «Государственные новости».
Соответствующее движение известно своими действиями против использования русского языка в стране. Активист попал под статью после провокационных роликов. Он снимал видео в общественных местах, где принуждал людей отказываться от общения на русском.
Это не первый случай, когда Орозбеков оказывается в поле зрения правоохранительных органов. В 2024 году он уже был наказан за призывы к насильственному захвату власти.
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