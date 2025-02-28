«Они хотели ребенка». Сосед рассказал о покупателях новорожденного в Щелкове

Ребенок у пары из Зеленограда, которая хотела купить новорожденного в Щелкове, умер год назад. Об этом рассказал 360.ru сосед супругов.

Мужчина снимал у них комнату в квартире два года.

«Они хотели ребенка, но у них, наверное, не получилось. В прошлом году родила, но [ребенок] скончался», — рассказал собеседник 360.ru.

Когда супруги нашли землячку, готовую продать ребенка, мужчина заявил, что сначала не понял, что происходит, и принял продавщицу за сестру покупательницы. Когда у арендодателей появился ребенок, он поначалу искренне порадовался за них.

Источник 360.ru рассказал, что гинеколога, ставшую посредником при сделке, проверяют на причастность к другим таким же преступлениям. Изначально ребенка оценили в 300 тысяч рублей. Но в итоге матери перевели 10 тысяч и передали сапоги.