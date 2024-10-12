Онаниста-сквернослова арестовали в Москве на 15 суток

Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток Айрата Газизуллина за неуважение к обществу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Мужчина занимался самоудовлетворением в общественном месте, уточнили РИА «Новости» в суде. При этом нарушитель спокойствия матерился, не реагируя на замечания прохожих.
Обвиняемый не стал отрицать свою вину, которая подтверждается фотоматериалами и рапортами сотрудников полиции. Мужчину поместили под стражу по статье о мелком хулиганстве.
В Москве участились случаи с таксистами, которые ублажали себя во время поездок, поглядывая на клиенток. Женщины жаловались на неадекватное поведение водителей, однако извращенцам грозит лишь штраф за опасную езду.
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