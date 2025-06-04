Около 30 человек стали участниками массовой драки на стройке в Ростове-на-Дону

Массовую драку зафиксировали в ночь на 4 июня в Ростове-на-Дону. Конфликт произошел на строительной площадке нового ЖК недалеко от старого аэропорта. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на представителей областного ГУ МВД России.
По информации правоохранителей, в потасовке участвовали приблизительно 30 человек. Некоторые из них использовали арматуру в качестве оружия.
Также сообщается, что с места происшествия в больницу доставили несколько пострадавших. Свидетели утверждают, что конфликт возник на строительной площадке, но точные причины пока не названы.
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