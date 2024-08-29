Ограбившего церковную лавку петербуржца отправили в колонию

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор мужчине, который ограбил церковную лавку. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Преступление произошло в ночь на 27 декабря 2023 года. Мужчина похитил из лавки храма во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских в Парголово две металлические чаши для пожертвований, 11 икон и черный кожаный браслет. Ущерб составил более 18 тысяч рублей.

Преступник собрал украденное в пакет и попытался сбежать, но его заметил сотрудник храма. В ходе конфликта злоумышленник толкнул работника и выбежал из церкви. Работник храма пытался преследовать его, в процессе чего грабитель потерял часть украденного.

Хотя мужчина смог скрыться, его задержали на следующий день. Суд приговорил грабителя к лишению свободы на один год и три месяца.

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