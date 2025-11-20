Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера получил 25 лет

Второй Западный окружной военный суд 20 ноября приговорил к 25 годам лишения свободы Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Первые пять лет срока Серебряков отбудет в тюрьме, также его оштрафовали на миллион рублей.

Суд установил, что в марте 2024 года мужчина изъял из тайника в Московской области взрывчатые вещества, взрывные и радиотехнические устройства.

С мая по июнь 2024 года сообщники установили место жительства и автомобиль потерпевшего. Серебряков изготовил самодельное взрывное устройство кумулятивного действия с дистанционным управлением, которое затем установил под днище автомобиля на Синявской улице.

Взрывное устройство привели в действие утром 24 июля 2024 года. В результате теракта офицер Минобороны и его жена получили ранения, также пострадали шесть автомобилей.

Известно, что мужчина интересовался украинскими корнями, публиковал в Интернете фотографии с оружием. На допросе Серебряков признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины, которые обещали ему деньги и гражданство. Расходы на подготовку взрыва оплатил куратор из СБУ.