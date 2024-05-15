Обвиняемый в гибели журналистки «России сегодня» признал вину | 360°

Криминал 15 мая 2024, 13:12 Обвиняемый в гибели журналистки «России сегодня» признал вину Обвиняемый в гибели Бабаевой Малев заявил суду, что полностью признает вину РИА «Новости»

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Обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой признал вину в суде. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», — сказал подсудимый.

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Адвокат добавил: есть прямые доказательства, что трагедия произошла по его вине. Суд приступил к рассмотрению дела 15 мая.

Журналистка погибла во время занятий военно-спортивной стрельбой. Смерть случилась на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Инструктор нарушил правила безопасности и выстрелил в грунт, после чего один из фрагментов пули отрикошетил в Бабаеву. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Соболезнования родным и близким журналистки направил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что ее смерть стала невосполнимой утратой для отечественной журналистики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что с погибшей его связывали долгие годы совместной работы. Дипломат подчеркнул, что Бабаева была профессионалом, удивительным человеком и другом.