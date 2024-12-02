Обвиняемому в мошенничестве и краже помощнику доктора Курпатова вынесли приговор

Приговор в шесть лет колонии общего режима получил бывший помощник известного российского психолога Андрея Курпатова Алексей Иевский по делу о двух эпизодах мошенничества и краже. Такой приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга .

Заявление на Иевского написал его бывший начальник. В ходе разбирательства суд установил, что обвиняемый воспользовался доверием известного психолога и необоснованно завладел суммой в более чем 40 миллионов рублей.

Курпатов просил своего помощника провести сделки по покупке доли в квартире в центре Санкт-Петербурга, четырех земельных участков в Ленинградской области с последующим строительством загородного дома, заняться приобретением автомобиля Porsche Cayenne Coupe.

Выделенные средства Иевский присвоил. Но только деньгами дело не обошлось. Судя по материалам дела, помощник проник в квартиру психолога и украл дорогие часы и серьги общей стоимостью почти в три миллиона рублей. Кроме того, подсудимый воспользовался доверчивостью Курпатова и убедил его зарегистрировать фирму на свое имя для продажи его курсов. Иевский пообещал бывшему начальнику перечислять 50% всего дохода. Но за год отдал чуть больше половины обещанного.

В ходе заседания Иевский вину не признал. Однако суд назначил ему наказание в шесть лет лишения свободы и взыскал по гражданскому иску 78 006 029 рублей.

Алексея Иевского задержали в конце ноября 2021 года по заявлению его бывшего начальника Андрея Курпатова, который заподозрил помощника в краже ювелирных изделий. После задержания Иевский заявил, что психолог подарил ему все драгоценности, а к правоохранителям обратился после ссоры. После Курпатов написал на своего помощника еще одно заявление, в котором обвинил в хищениях миллионов рублей у его компании.