Обман клиентов на 2 млн рублей обернулся для жительницы Нижнего Новгорода сроком в колонии

Жительницу Автозаводского района Нижнего Новгорода приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество. Она похитила более двух миллионов рублей, обманывая покупателей через мессенджер, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Осужденная создала публичную группу, где предлагала к продаже продукты питания и бытовую химию. Покупатели должны были внести предоплату в полном объеме.

Однако после получения денег женщина не выполняла свои обязательства. Она присвоила поступившие средства и потратила их по своему усмотрению.

В результате мошеннической схемы пострадало множество людей, а общий ущерб превысил два миллиона рублей. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде шести лет колонии.

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