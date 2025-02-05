Обман клиентов на 2 млн рублей обернулся для жительницы Нижнего Новгорода сроком в колонии

Жительницу Автозаводского района Нижнего Новгорода приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество. Она похитила более двух миллионов рублей, обманывая покупателей через мессенджер, сообщает НИА «Нижний Новгород».
Осужденная создала публичную группу, где предлагала к продаже продукты питания и бытовую химию. Покупатели должны были внести предоплату в полном объеме.
Однако после получения денег женщина не выполняла свои обязательства. Она присвоила поступившие средства и потратила их по своему усмотрению.
В результате мошеннической схемы пострадало множество людей, а общий ущерб превысил два миллиона рублей. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде шести лет колонии.
Еще 6 инженерных классов открыли в Подольске
Систему противопожарной защиты расширили на предприятии Воскресенска
Еще 150 коробок гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО
Обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы арестовали
Жертвами крушения легкомоторника в Раменском стали два человека
Школьники из Мытищ написали письма бойцам СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте