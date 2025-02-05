Обман клиентов на 2 млн рублей обернулся для жительницы Нижнего Новгорода сроком в колонии

Жительницу Автозаводского района Нижнего Новгорода приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество. Она похитила более двух миллионов рублей, обманывая покупателей через мессенджер, сообщает НИА «Нижний Новгород» .

Осужденная создала публичную группу, где предлагала к продаже продукты питания и бытовую химию. Покупатели должны были внести предоплату в полном объеме.

Однако после получения денег женщина не выполняла свои обязательства. Она присвоила поступившие средства и потратила их по своему усмотрению.

В результате мошеннической схемы пострадало множество людей, а общий ущерб превысил два миллиона рублей. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде шести лет колонии.