Нижегородский суд конфисковал дом с нарколабораторией в Бору

Четвертый апелляционный суд принял решение конфисковать дачный дом в городе Бор, использовавшийся как нарколаборатория. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили представители прокуратуры Нижегородской области.

Суд установил вину жительницы региона в организации производства мефедрона и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли около 21 килограмма готовых наркотических веществ. Дом и земельный участок изъяли в доход государства.