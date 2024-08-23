Неизвестный напал с ножом на мужчину в Петербурге

В Выборгском районе задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

На проспекте Луначарского мужчина напал на прохожего и несколько раз ударил его ножом в грудь. Скорую пострадавшему вызвали соседи. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Подозреваемого задержали через полчаса после случившегося. Он рассказал, что у него с пострадавшим произошел конфликт, добавила Neva.Today.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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