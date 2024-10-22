Неизвестные отрезали мужчине ухо возле ТЦ в Мытищах

Трое неизвестных напали на мужчину в Мытищах. Его ранили и ограбили, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, неизвестные, находясь у одного из торговых центров на Осташковском шоссе, стали угрожать расправой мужчине, потом похитили из его сумки 80 тысяч рублей. Когда тот попытался оказать сопротивление, ему причинили телесные повреждения.

Пострадавший обратился за помощью в больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время злоумышленников разыскивают.

Преступление, по данным Telegram-канала «Происшествия Москвы», произошло на глазах у прохожих. На 45-летнего мужчину напали у ТЦ «Мытищи Лайт». Отрезав ему ухо, неизвестные сели в серебристую иномарку и скрылись.

Ранее в Одинцове задержали мужчину, который напал с ножом на прохожего. Пострадавшего обнаружили на земле во дворе одного из жилых домов.