Названа возможная причина смертельного взрыва в Тульской области

Прокуратура: причиной взрыва под Тулой, где погибли четверо, мог стать конфликт

Прокуратура Тульской области
Фото: Прокуратура Тульской области

Взрыв, в результате которого погибли четверо мужчин в поселке Куркино Тульской области, произошел из-за начавшегося между ними конфликта. В ходе ссоры сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили в  пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером возле частного дома на улице Октябрьской. Погибли мужчины 1973, 2001, 1992 и 1996 годов рождения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Тульской области. На место происшествия выезжал прокурор региона Сергей Зеленцов.

Ранее два человека пострадали при взрыве  газового баллона на Ямале.

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