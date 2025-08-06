Названа возможная причина смертельного взрыва в Тульской области

Прокуратура: причиной взрыва под Тулой, где погибли четверо, мог стать конфликт

Взрыв, в результате которого погибли четверо мужчин в поселке Куркино Тульской области, произошел из-за начавшегося между ними конфликта. В ходе ссоры сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером возле частного дома на улице Октябрьской. Погибли мужчины 1973, 2001, 1992 и 1996 годов рождения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Тульской области. На место происшествия выезжал прокурор региона Сергей Зеленцов.

Ранее два человека пострадали при взрыве газового баллона на Ямале.