Наркоторговцу из ЯНАО присудили 10 лет колонии строгого режима

В ЯНАО вынесли приговор местному жителю за хранение и распространение наркотиков. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Следствие выяснило, что в 2023 году обвиняемый в салоне своего автомобиля дважды продал знакомому марихуану, а также приобрел наркотик для себя.

Мужчине присудили 10 лет колонии строго режима, а также конфисковали в пользу государства мобильный телефон и автомобили УАЗ и Toyota Hilux. Имущество признали орудием преступления.