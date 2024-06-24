Наркоторговцу из ЯНАО присудили 10 лет колонии строгого режима
В ЯНАО вынесли приговор местному жителю за хранение и распространение наркотиков. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.
Следствие выяснило, что в 2023 году обвиняемый в салоне своего автомобиля дважды продал знакомому марихуану, а также приобрел наркотик для себя.
Мужчине присудили 10 лет колонии строго режима, а также конфисковали в пользу государства мобильный телефон и автомобили УАЗ и Toyota Hilux. Имущество признали орудием преступления.
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