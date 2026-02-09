Наркосбытчика с пятью закладками задержали в Нижнем Новгороде

Полицейские задержали ранее судимого мужчину на улице Самочкина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. У подозреваемого обнаружили и изъяли пять свертков с метадоном. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.
Правоохранители установили, что фигурант разместил еще пять тайников-закладок в Ленинском районе города. Мужчина полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
