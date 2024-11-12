Напавшие на свадебный микроавтобус в Щелкове предстанут перед судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на свадебный микроавтобус в Щелкове и передаст материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением в суд. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК.
Нападение произошло 30 августа. Группа вооруженных мужчин спровоцировала конфликт на дороге и разбила пассажирское стекло микроавтобуса, ранив несколько человек, в том числе двоих несовершеннолетних. По данным Telegram-канала Mash, мужчины были охранниками московского бизнесмена, который в этот момент безучастно наблюдал за происходящим. Позже выяснилось, что за внедорожником, на котором передвигались злоумышленники, числится более 1700 штрафов.
Нападавших обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц и повлекшем за собой травмы людей. Им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
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