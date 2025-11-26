Нападение на инспектора ПДН в ЯНАО обернулось уголовным делом

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудницу ПДН. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в ночь на 18 ноября 2025 года в поселке Тазовский. По версии следствия, инспектор прибыла на заявку о совершении противоправных действий в отношении ребенка. Там ее ударил по лицу 32-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения.

Подозреваемого задержали. Правоохранители активно работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.