Находившейся в розыске 9 лет фигурантке дела «Оборонсервиса» вынесли приговор
«Коммерсант»: фигурантке дела «Оборонсервиса» Вишняковой дали 5 лет колонии
Бывшему гендиректору ЗАО «Безопасность и связь» Ирине Вишняковой вынесли приговор по делу «Оборонсервиса», сообщил «Коммерсант». По данным издания, ей назначили пять лет колонии общего режима.
Приговор Вишняковой вынес Хамовнический суд Москвы. По версии следствия, она была участницей многомиллионных хищений средств Минобороны, которые выделяли на эксплуатацию и содержание разных объектов ведомства в то время, когда его возглавлял Анатолий Сердюков.
Другим фигурантам громкого дела давно вынесли приговоры, но Вишняковой долгое время удавалось скрываться. После того как ей заочно предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов, ее объявили сначала в федеральный розыск, а с конца 2013-го — в международный.
Задержали Вишнякову в ноябре 2022-го, сразу отправив в СИЗО. Меру пресечения фигурантке не меняли вплоть до вынесения ей приговора.
Одной из широко известных фигуранток дела «Оборонсервиса» была Евгения Васильева, занимавшая пост главы департамента имущественных отношений Минобороны. При обыске в ее квартире нашли драгоценности, картины, антиквариат и наличные общей суммой в несколько десятков миллионов.
Кроме того, во время расследования стало известно, что она владеет 13-комнатной квартирой в Москве. В таких апартаментах чиновница отбывала домашний арест во время следственных действий. Из колонии она освободилась по УДО в 2015-м.