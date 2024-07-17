Находившейся в розыске 9 лет фигурантке дела «Оборонсервиса» вынесли приговор

Бывшему гендиректору ЗАО «Безопасность и связь» Ирине Вишняковой вынесли приговор по делу «Оборонсервиса», сообщил «Коммерсант» . По данным издания, ей назначили пять лет колонии общего режима.

Приговор Вишняковой вынес Хамовнический суд Москвы. По версии следствия, она была участницей многомиллионных хищений средств Минобороны, которые выделяли на эксплуатацию и содержание разных объектов ведомства в то время, когда его возглавлял Анатолий Сердюков.

Другим фигурантам громкого дела давно вынесли приговоры, но Вишняковой долгое время удавалось скрываться. После того как ей заочно предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов, ее объявили сначала в федеральный розыск, а с конца 2013-го — в международный.

Задержали Вишнякову в ноябре 2022-го, сразу отправив в СИЗО. Меру пресечения фигурантке не меняли вплоть до вынесения ей приговора.

Одной из широко известных фигуранток дела «Оборонсервиса» была Евгения Васильева, занимавшая пост главы департамента имущественных отношений Минобороны. При обыске в ее квартире нашли драгоценности, картины, антиквариат и наличные общей суммой в несколько десятков миллионов.

Кроме того, во время расследования стало известно, что она владеет 13-комнатной квартирой в Москве. В таких апартаментах чиновница отбывала домашний арест во время следственных действий. Из колонии она освободилась по УДО в 2015-м.