Наемных убийц арестовали в ХМАО за расправу над мужчиной в 2006 году

В городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа арестовали троих человек, которых обвиняют в убийстве мужчины. Преступление произошло в феврале 2006 года. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным правоохранителей, фигуранты обвиняются в убийстве, совершенном организованной группой по найму. Суд посчитал, что, находясь на свободе, они могут скрыться или оказывать давление на свидетелей. Предполагаемых киллеров заключили под стражу до 6 июля.

Дело то приостанавливалось, то снова открывалось. В мае 2025 года один из предполагаемых участников преступления пришел в полицию с повинной, и следствие возобновили. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.