Начальника управления департамента Минобороны по гособоронзаказу арестовали

«Главе управления департамента Минобороны ... предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями», — отметили в СК.

По данным следственных органов, Вертелецкий еще в 2022 году принял невыполненные работы в рамках госконтракта. Эти действия нанесли госбюджету ущерб на сумму порядка 70 миллионов рублей. Вертелецкого в итоге отправили под стражу.

Днем ранее, 23 мая, стало известно об аресте заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. По версии Следственного комитета, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.