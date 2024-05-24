Начальника управления департамента Минобороны по гособоронзаказу арестовали
Главу управления департамента МО Вертелецкого обвинили в превышении полномочий
Суд арестовал начальника управления департамента министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«Главе управления департамента Минобороны ... предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями», — отметили в СК.
По данным следственных органов, Вертелецкий еще в 2022 году принял невыполненные работы в рамках госконтракта. Эти действия нанесли госбюджету ущерб на сумму порядка 70 миллионов рублей. Вертелецкого в итоге отправили под стражу.
Днем ранее, 23 мая, стало известно об аресте заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. По версии Следственного комитета, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.