МВД: пьяный житель Ленобласти убил собутыльника ударом катаны в пах
Правоохранители задержали 42-летнего жителя Выборга по подозрению в нанесении смертельной травмы приятелю. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ленобласти.
По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с 43-летним гостем. Он принес из комнаты катану и ударил оппонента в пах.
Пострадавший скончался на месте происшествия, несмотря на попытки медиков провести реанимационные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.
