Мужчину задержали по делу об избиении байкера при дорожном конфликте в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали 54-летнегомужчину, подозреваемого в нападении на байкера. Подробности сообщил « Вечерний Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По предварительным данным, между водителем машины «Фольксваген Поло» и 41-летним мотоциклистом разгорелся дорожный конфликт. Автомобилист схватил бейсбольную биту и несколько раз ударил оппонента.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Предполагаемого злоумышленника нашли на следующий день. Возбуждено уголовное дело.