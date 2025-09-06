Мужчину задержали по делу об избиении байкера при дорожном конфликте в Петербурге
Петербургские правоохранители задержали 54-летнегомужчину, подозреваемого в нападении на байкера. Подробности сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
По предварительным данным, между водителем машины «Фольксваген Поло» и 41-летним мотоциклистом разгорелся дорожный конфликт. Автомобилист схватил бейсбольную биту и несколько раз ударил оппонента.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Предполагаемого злоумышленника нашли на следующий день. Возбуждено уголовное дело.
