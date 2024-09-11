Мужчину, убившего на даче в Сверловской области работодательницу, осудили на 15 лет
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, который убил 35-летнюю работодательницу, на даче у которой он делал ремонт. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Мужчина поссорился с нанимательницей, убил ее и пытался сбежать на ее машине. Однако преступник не справился с управлением, врезался в ограждение и бросил авто.
Мужчину осудили на 15 лет, первые три года он проведет в тюрьме, а потом его переведут в колонию строгого режима.
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