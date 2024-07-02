Мужчину, расчленившего тело собутыльника, будут судить в Челябинске

В Челябинске будут судить 68-летнего мужчину, который расчленил тело приятеля, а потом пытался продать его квартиру. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Мужчина, за плечами которого уже было несколько судимостей, начал жить у друга. Последний умер на фоне злоупотребления спиртным. Тогда гость расчленил его тело и выбросил в ближайшую реку. А сам попытался продать оставшуюся от приятеля квартиру.

Однако заработать на чужой недвижимости не удалось, за горе-продавцом пришли полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело, которое вскоре рассмотрит суд.

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