Мужчину осудили за нападение на незнакомца в Петербурге 22 года назад

Невский районный суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который в декабре 2004 года напал на незнакомца на улице Дыбенко. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что конфликт разгорелся из-за внезапно возникшей личной неприязни. Фигурант вооружился строительным ножом и три раза ударил оппонента. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где врачи стабилизировали его состояние.

Злоумышленнику назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.