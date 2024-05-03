Мужчину обвинили в убийстве 18-летней давности в Петербурге | 360°

Криминал 03 мая 2024, 17:10 Мужчину обвинили в убийстве 18-летней давности в Петербурге

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Уроженцу Хабаровска предъявили обвинение в убийстве 22-летней девушки, совершенном 18 лет назад в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

По данным следствия, осенью 2005 года мужчина увидел на улице неизвестную девушку и начал ее преследовать. Он догнал ее, затащил в подъезд и изнасиловал, после чего убил.

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Отмечается, что сейчас мужчина находится под стражей за другие преступления.