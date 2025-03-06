Мужчину, который похищал деньги с карты бывшей супруги, задержали в Пензенской области

В Пензенской области задержали мужчину, который на протяжении нескольких лет тайно снимал средства с банковского счета экс-супруги. Об этом рассказала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по области.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина 1992 года рождения после того, как заметила, что с ее карты исчезли почти 200 тысяч рублей. Оперативники выяснили, кто был причастен к краже. Злоумышленником оказался бывший муж заявительницы, мужчина 1993 года рождения.

Он признался, что в 2022 году привязал карту супруги к своему номеру телефона. После развода, в 2023 году, вспомнил о ней и решил проверить, работает ли она. Увидев, что оплата проходит, он в течение нескольких лет заказывал через интернет золотые украшения и сдавал их в комиссионный магазин. Также он покупал одежду, продукты и другие товары.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.