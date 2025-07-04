Мужчину из Эквадора с крупной партией наркотиков задержали в Петербурге

ФСБ России совместно с сотрудниками ГУ Росгвардии Петербурга и Ленинградской области предотвратили попытку продажи крупной партии наркотиков, задержав гражданина Эквадора. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
При обыске у иностранного гражданина обнаружено свыше 20 блоков вещества наркотического вещества общим весом 23 килограмма. Информацию подтвердили в пресс-центре Управления Федеральной службы безопасности по региону.
Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изготовление, распространение или отправку наркотиков в больших объемах. Эквадорский гражданин помещен под стражу в следственном изоляторе. Расследование продолжается.
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