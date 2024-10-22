Мужчину, числящегося в федеральном розыске, задержали в Саратовской области

В Саратовской области росгвардейцы задержали мужчину, который числился в списке преступников, находящихся в федеральном розыске. Об этом написал «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.
Злоумышленник находился возле дома на проспекте Фридриха Энгельса в городе Энгельс. Правоохранители из Самары гонялись за ним некоторое время, пытаясь привлечь к ответственности по делу о краже.
Сразу после задержания преступника передали сотрудникам МВД.
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