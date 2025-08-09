Мужчина предстанет перед судом за изнасилование и убийство девушки в Кировской области

В июне 1998 года в Куменском районе Кировской области произошло страшное преступление — в лесу около деревни Барановщина была найдена убитой 18-летняя девушка. Как заявили в Следкоме, ее изнасиловали и задушили кожаным шнуром, сообщил ewsler.ru.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако следователи продолжали работать над делом. В 2025 году благодаря ДНК-экспертизе и сверке с федеральной базой данных геномной информации злоумышленника удалось отыскать.
Мужчину обнаружили в Вологодской области и доставили в Киров. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и убийстве, и сейчас он находится под стражей. Материалы уголовного дела уже направлены в суд.
