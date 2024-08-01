Мужчина напал с ножом на приятеля в Ленобласти

Гость набросился на хозяина квартиры с ножом в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «Петроград» .

По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта гость схватил нож и нанес несколько ударов оппоненту, от полученных ранений потерпевший скончался.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.