01 августа 2024 16:10 Мужчина напал с ножом на приятеля в Ленобласти
Гость набросился на хозяина квартиры с ножом в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт
«Петроград».
По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта гость схватил нож и нанес несколько ударов оппоненту, от полученных ранений потерпевший скончался.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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