Мужчина напал с ножом на приятеля в Ленобласти

Гость набросился на хозяина квартиры с ножом в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «Петроград».

По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта гость схватил нож и нанес несколько ударов оппоненту, от полученных ранений потерпевший скончался.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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