Мужчина из ЯНАО предстанет перед судом за убийство сожительницы молотком

В Ноябрьске (ЯНАО) завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Его обвиняют в убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По данным следствия, 16 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил сожительницу простыней, а затем нанес ей несколько ударов молотком по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После совершения преступления фигурант попытался скрыться, но его задержали сотрудники правоохранительных органов в течение суток. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.