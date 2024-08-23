Мужчина из Башкирии торговал украденными из магазина продуктами

В Стерлитамаке задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж из магазинов. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на ГУ МВД Башкирии.

Злоумышленник систематически крал продукты питания в различных магазинах города, а затем продавал их. Полученные деньги мужчина использовал для личных нужд.

В полицию поступало множество жалоб от руководителей супермаркетов, которые сообщали о кражах, и на всех видеозаписях охранных камер появился один и тот же человек. После анализа собранной информации полицейские смогли установить личность подозреваемого.

Задержанный признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о мелком хищении, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.