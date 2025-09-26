Мужчина до смерти забил пожилого соседа в Дзержинске

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против 38-летнего жителя Дзержинска, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, в июне 2025 года в квартире дома на улице Циолковского между обвиняемым и его 66-летним соседом произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина жестоко избил пожилого человека. От полученных травм потерпевший скончался.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Следователи собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.