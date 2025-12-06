Мстительный пермяк получил штраф за ложное сообщение о взрыве в баре

Месть обернулась для 37-летнего жителя Пермского края возбуждением уголовного дела. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ ФССП по региону.

Фигурант находился в одном из баров Краснокамска, когда его попросили покинуть заведение. Пьяный мужчина обиделся и решил отомстить персоналу. Он позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и заявил о готовящемся взрыве в баре.

Сотрудники полиции прибыли на место, но опасных предметов не обнаружили. Злоумышленнику назначили наказание в виде штрафа на 100 тысяч рублей.