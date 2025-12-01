Мошенники выманили более 2,9 млн рублей у матери и сына в Самарской области

В ноябре в полицию Самарской области обратились 60-летняя женщина и ее 39-летний сын, живущие в селе Ставропольского района. Они сообщили, что перевели более 2,9 млн рублей на счет, который представили как «счет правоохранительных органов», написал сайт sovainfo.ru .

По словам женщины, инцидент произошел, когда они с сыном ждали внучку после занятий танцами. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и заявил, что после «проверки» ее работы возникли подозрения в финансировании преступников. Женщина, работающая аппаратчиком на химическом производстве, отрицала обвинения, но звонящий настаивал на «заморозке» ее денег и переводе их на «резервный счет».

Растерявшись, женщина последовала указаниям. Затем мошенник убедил ее уговорить сына также перевести свои средства. Поняв, что происходит что-то неладное, пострадавшие обратились в полицию после того, как злоумышленник начал требовать деньги от других членов семьи.

Региональное ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ведется поиск причастных к преступлению.