Мошенники убедили жителя ЯНАО отдать им более миллиона рублей, одолжив деньги у знакомых

Житель Ноябрьска решил попробовать свои силы в инвестициях и перевел сто тысяч рублей мошенникам, выдававшим себя за брокеров. Пытаясь вернуть вложенные средства, он перевел им еще более одного миллиона рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по ЯНАО.

Мошенники убедили жертву, что для возврата денежных средств ему нужна помощь других людей. По их словам, переводы должен делать лишь третий человек, иначе операция будет отменена. В результате мужчина обратился к знакомому, который, следуя указаниям мошенников, взял кредит в банке на сумму 505 тысяч рублей.

Когда обещанные деньги не пришли, мошенники сообщили доверчивому ноябрьчанину, что одного человека для осуществления транзакции недостаточно. В итоге его подруга также стала жертвой обмана, переведя еще 505 тысяч рублей аферистам. В результате деньги так и не вернулись на счета жителей Ноябрьска. Обманутый мужчина позже решил обратиться в полицию.