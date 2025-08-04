Мошенники стали предлагать в Telegram «выгодный» перегон авто из Китая

Аферисты создали в Telegram более 100 каналов для обмана россиян. Там мошенники предлагают якобы перегон авто из Китая по выгодной цене, сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Эксперты считают, что злоумышленники стали более активными на фоне роста спроса на машины. Аферисты предлагают россиянам привезти авто дешевле из «любой точки мира».

Мошенники представляются клиентам дилерами. Они высылают фейковые документы с подменными реквизитами и исчезают, получив от жертвы предоплату с комиссией.

Ранее стало известно, что аферисты начали охотиться на россиян с ипотекой. Мошенники распространяют фейки о новых выплатах для молодых семей или о помощи с ипотекой под видом новостей главных российских СМИ.