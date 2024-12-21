Мошенники придумали новую схему с предложениями о работе

F.A.C.C.T.: мошенники якобы приглашают на работу и уводят аккаунт в Telegram

Мошенники придумали новую схему, по которой угоняют аккаунты жертв в Telegram — теперь им предлагают высокооплачиваемую и престижную работу. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

По его словам, если жертва соглашается на предложение, ей создают учетную запись на поддельном сайте, затем будут давать задания, за которые пополняют так называемый внутренний счет. Но чтобы вывести деньги, потребуется либо заплатить комиссию, либо ввести данные банковской карты.

Егоров описал один из возможных сценариев. Жертве предлагают удаленно поработать оператором такси, но в конце рабочего дня говорят, что для вывода заработанных средств нужно открыть счет, заплатив первоначальный взнос. Картинка с распределением заказов, которую видит пострадавший, естественно, ненастоящая, добавил аналитик.

Кроме того, ссылки могут быть фишинговыми, и при переходе по ним можно потерять доступ к аккаунту, предупредил эксперт.

Ранее президент Владимир Путин на прямой линии рассказал, как нужно поступать, если звонят мошенники.