Мошенники научились обменивать дешевые подарки на сбережения россиян

Мошенники начали выманивать деньги россиян, высылая им подарки. Руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин в беседе с агентством «Прайм» посоветовал не называть им код из СМС.

По его словам, в некоторых случаях аферисты вкладывались в схему обмана. Для этого они отправляли владельцам счетов небольшие подарки, например, цветы и просили назвать код из СМС якобы для подтверждения доставки.

«На самом деле это код либо из банковского приложения, либо из госуслуг или подобной организации. С помощью него мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя», — сказал он.

Бастрыкин напомнил, что доставку товаров, заказанных другими людьми, подтверждать не нужно. Он посоветовал не передавать незнакомцам никаких личных данных.

В Москве появились мошенники, представляющиеся сотрудниками налоговой службы. Они похищают деньги под предлогом их декларирования.