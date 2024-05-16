Мошенник из Петербурга получил 3,5 года колонии за обман пенсионеров | 360°

Криминал 16 мая 2024, 16:56 Мошенник из Петербурга получил 3,5 года колонии за обман пенсионеров

Читать 360 в

В Санкт-Петербурге местный житель получил 3,5 года колонии за обман пенсионеров по мошеннической схеме «родственник в ДТП». Об этом сообщила Gazeta.SPb, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры города.

В период с марта по апрель прошлого года злоумышленник вместе с подельниками обманывал пожилых людей. Подсудимый работал курьером, забирая деньги у жертв.

Реклама

В итоге от действий мошенников пострадали шесть пенсионеров. В сумме они лишись одного миллиона рублей.