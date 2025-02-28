Мошенничество на несколько миллионов, связанное с ЖКХ, раскрыли в Кузбассе

В Новокузнецком районе Кемеровской области прокуратура выявила факты мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства на сумму в миллионы рублей. Об этом рассказал сайт sibdepo.ru.
По данным издания, Комитет ЖКХ Новокузнецкого района заключил контракты с новосибирской коммерческой организацией на поставку семи котлоагрегатов для котельных муниципалитета. Общая стоимость контрактов составила порядка пяти миллионов рублей. Подрядчик предоставил документацию, подтверждающую соответствие поставленных котлов техническим требованиям, получил оплату и установил оборудование. Однако в процессе эксплуатации возникли серьезные проблемы: котлы оказались некачественными, с недостаточной прочностью труб. Это привело к многочисленным поломкам в первый же год работы, что потребовало постоянных ремонтных работ для поддержания нормального функционирования системы отопления.
Нарушения послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество».
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