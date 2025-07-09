Молодую жительницу Удмуртии задержали при попытке сбыта наркотиков

В Воткинске полицейские задержали подозреваемую в причастности к незаконному обороту наркотиков. Задержанной оказалась молодая женщина 22 лет, написал Izhlife.
Сотрудники МВД России при проведении оперативного мероприятия выявили подозрительный пакет в ее рюкзаке, содержащий вещество, внешне напоминающее наркотики. Впоследствии дополнительный рюкзак с подобным содержимым обнаружен в арендуемой машине, принадлежащей задержанной.
Было установлено, что девушка выполняла поручения куратора, распространяя запрещенные препараты путем размещения закладок на территории Удмуртии и соседних регионов.
Заведено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном объеме.
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