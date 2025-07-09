Молодую жительницу Удмуртии задержали при попытке сбыта наркотиков

В Воткинске полицейские задержали подозреваемую в причастности к незаконному обороту наркотиков. Задержанной оказалась молодая женщина 22 лет, написал Izhlife .

Сотрудники МВД России при проведении оперативного мероприятия выявили подозрительный пакет в ее рюкзаке, содержащий вещество, внешне напоминающее наркотики. Впоследствии дополнительный рюкзак с подобным содержимым обнаружен в арендуемой машине, принадлежащей задержанной.

Было установлено, что девушка выполняла поручения куратора, распространяя запрещенные препараты путем размещения закладок на территории Удмуртии и соседних регионов.

Заведено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном объеме.