Молодой парень пытался изнасиловать пенсионерку в Челябинской области

В Челябинской области задержали 18-летнего парня, который попытался изнасиловать 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Молодой человек напал на пожилую женщину в лесу, повалил ее на землю и попробовал раздеть ее. Однако пенсионерка оказалась не из робкого десятка и начала отбиваться.

Получив отпор, парень испугался и сбежал. Женщина обратилась в полицию, подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

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