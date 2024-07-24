Молодой парень пытался изнасиловать пенсионерку в Челябинской области
В Челябинской области задержали 18-летнего парня, который попытался изнасиловать 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.
Молодой человек напал на пожилую женщину в лесу, повалил ее на землю и попробовал раздеть ее. Однако пенсионерка оказалась не из робкого десятка и начала отбиваться.
Получив отпор, парень испугался и сбежал. Женщина обратилась в полицию, подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.
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