Молодого человека зарезали возле торгового центра в Когалыме

Уголовное дело об убийстве 19-летнего юноши возбудили в городе Когалым. Происшествие случилось возле торгового центра «Карнавал». Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.