Молодого человека зарезали возле торгового центра в Когалыме

Уголовное дело об убийстве 19-летнего юноши возбудили в городе Когалым. Происшествие случилось возле торгового центра «Карнавал». Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации правоохранителей, подозреваемым в расправе стал 23-летний местный житель. В ходе конфликта фигурант нанес жертве смертельное ножевое ранение.

Нападавшему предъявили обвинение в убийстве. Расследование преступления продолжается.

