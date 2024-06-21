Молодая мать заживо закопала новорожденного в Хабаровском крае

Под Хабаровском 21-летняя мать заживо закопала новорожденного младенца

Фото: РИА «Новости»

В Хабаровском крае молодая мать решила избавиться от новорожденного ребенка и закопала его заживо. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Тело младенца нашли на улице в селе Пивань. Как рассказала бабушка убитого, матери новорожденного 21 год. С 14 лет девушка живет самостоятельной жизнью. Она часто пропадает и злоупотребляет спиртным и запрещенными средствами.

Два года назад девушка родила ребенка от женатого мужчины. Ее мать пыталась лишить дочь родительских прав, однако дело до конца не довела. Молодая женщина забеременела снова.

Недавно девушка вернулась домой к родителям, устроилась на работу в магазин. Роды, которые начались на даче, принимала мать хабаровчанки. Младенец появился на свет недоношенным.

Позже молодая мать в голосовых сообщениях рассказала, что ребенок был жив и плакал, когда его закапывали.

У девушки есть младшая сестра, которая учится в начальной школе и занимается балетом. Специалисты ищут опекунов для детей. Возбуждено уголовное дело, которое контролирует прокуратура края.

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